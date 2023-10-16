Fener’de Phillips sesleri

ARA transfer için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'de forma giyen Kalvin Phillips için girişimlere başladığı öne sürüldü. İngiliz orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde istediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu ise takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da Kalvin Phillips'in kiralık olarak bir takıma gitmesine izin verdiği ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Kanarya'nın bu transfer karşılığında Premier Lig ekibi Manchester City'e 1-2 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.

BAYERN DE DEVREDE

ALMAN devi Bayern Münih'in de geçtiğimiz hafta içinde talip olduğu 27 yaşındaki ön libero için Avrupa'dan bir çok teklif geliyor. Kariyeri boyunca İngiltere'den dışarı çıkmayan Phillips, Leeds United'ta yetişirken 2022-2023 yaz transfer döneminde City'ye transfer olmuştu.

İSMAİL YÜKSEK'İN TALİPLERİ ARTIYOR

A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı yendiği maçta rakip takımın yıldızlarına göz açtırmayan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, devleri de peşine takmaya başladı. İtalyan devi Milan ile Alman panzeri Bayern Leverkusen'in yetkilileri başarılı orta saha oyuncusunu takibe aldı.