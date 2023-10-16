Karşıyaka rahat kazandı

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig'de geçen hafta Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Karşıyaka Medicalpoint, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Edremit Belediye Altınolukspor'u set vermeden mağlup etti. Müsabakaya çok iyi başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyunun sürdüren ve hakimiyetini rakibine kabul ettiren Kaf-Kaf bu seti de 25-14 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette de iyi oyununu sürdüren KSK, bu seti de 25-21 maçı da 3-0 kazandı. Bu arada Karşıyaka yönetimi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Altınoluk maçının biletlerini ücretsiz yaptı. Çağrıyı yanıtsız bırakmayan birçok kız çocuğu ailesiyle birlikte Karşıyaka'yı desteklemeye geldi.