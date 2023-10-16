Muğlaspor Didim’i yıktı

BAL 5. Grup'ta sezonun ilk maçında Muğlaspor, deplasmanda Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada ev sahibi Didim'de Batuhan'dan geldi. Bu golden 4 dakika sonra Batuhan skoru eşitledi: 1-1. 45+2'de orta sahadan gelen topa düzgün vuran Mehmet Anıl skoru 1-2 yaptı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 90+3'te Muğlaspor korner vuruşu kazandı.

Topun başına geçen ve oyuna ikinci yarıda giren İbrahim topu direk kaleye gönderdi, arka direkte top ağlarla buluştu ve skor 1-3 oldu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Muğlaspor 3 puanı 3 golle aldı. Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Kulüp Başkanı Murat Küçüker birlikte izledi. Maça Didimli spor severler büyük ilgi gösterirken, stadın tamamı doldu. Muğla'dan gelen 100 kişilik taraftar topluluğu da takımlarını yalnız bırakmadı. büyük destek verdi.