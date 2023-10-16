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Haberler Spor Sökespor çok mutlu

Sökespor çok mutlu

BAL’da ilk hafta İncirli Bld’yi 1-0 yenen ekip sezona üç puanla başladı

RAMAZAN AYDEMİR
Sökespor çok mutlu

Bölgesel Amatör Lig'in yeni sezonu Aydın derbisi ile başlarken nefes kesen maçta İncirli Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Sökespor'da büyük sevinç yaşanıyor. BAL 5. Grup'ta oynanan İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki mücadelede tek golü uzatma anlarında kornerden gelen topta iyi yükselen Emre Demirtaş kaydederken mücadelenin başında sakatlanan Sökespor'dan Özcan Sertgöz korkuttu.

HASTANEYE KALDIRILDI

5. dakikadaki bir hava topunda kontrolsüz bir şekilde yere düşerek kolundan sakatlanan oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmayı Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kazım Payza, İncirliova Belediyespor Kulübü Başkanı Bekir Kaykı, Sökespor Kulüp Başkanı Celalettin Macit, kulüp yöneticileri ve 500'ün üzerinde taraftar izledi.

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