Zafer Lutsenko’nun

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dün koşulan 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı ile sona erdi. TUR'da 1235.1 kilometrelik 8 etap sonunda genel ferdi klasmanda birinciliği Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko elde ederek Turkuaz Mayo'yunun sahibi oldu. 130.5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabını ise Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazanırken dördüncü etap zaferini elde ederek Yeşil Mayo'yu elde etti. Lutsenko'nun ardından 2.'liği Almanya ekibi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, 3.'lüğü ise 51 saniye geride yer alan Astana'dan Harold Tejada aldı. Etabın 38.2 kilometresinde Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki tırmanış primi sonuçları belli oldu.

MAYOLAR BELLİ OLDU

UAE Emirates Takımı'ndan Jay Vine, kapıyı birinci geçerek Kırmızı Mayo'yu kazandı. 65,3 kilometrede Mosso'nun sponsorluğundaki sprint prim kapısını Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen kazanırken Yeşil Mayo'nun sahibi oldu. Etabın 87.6 kilometresinde Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo mücadelesi ise Mauro Werwilt'in oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 58. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile noktalanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kazanan sporcular ödüllerini düzenlenen ödül töreniyle aldı. Genel klasmanda ise 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyon tamamlayan ve turkuaz mayonun sahibi olan Alexey Lutsenko'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.