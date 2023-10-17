Çılgın Türkler

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ın ardından Letonya'yı da 4-0'lık skorla yenerek 16 puanla gruptan çıkmayı garantiledi ve Almanya vizesi aldı. Türkiye, şimdi grubu lider bitirmek ve bir torbada yer alarak Haziran ayında Almanya'da yapılacak organizasyonda avantajlı konuma geçmek istiyor.

EN İYİ 5. TAKIM OLMALI

6. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Milliler, grupta bugünkü liderlik konumuyla EURO 2024 kurasında 1. torbada yer alacak. Ancak kalan maçlarda alınacak diğer sonuçlara göre Macaristan ve İngiltere'nin ay-yıldızlı ekibi geçme ihtimali de bulunuyor. Buna karşın Türkiye, eleme grubunu 1. sırada bitirirse, EURO 2024 kurasına kesin olarak 1. torba veya 2. torbadan girecek. Türkiye 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçını en kötü berabere tamamlaması halinde bile D Grubu'nu lider bitirecek.

TORBA SİSTEMİ NASIL?

EURO 2024 finallerinde 6 grup yer alacak. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için 5 takım ilk torbada yer alacak. Takımların yer alacağı torbaları ise performansları belirleyecek. Türkiye an itibarıyla 6'da 6 yapan takımlar Portekiz ve Fransa ,6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Belçika'nın ardından en iyi eleme perofrmansını sergileyen 4. takım olarak bulunuyor. Toplam 16 puan toplayan millilerimiz şu an 1 .torba takımı olarak görünüyor ama altındaki takımlardan İspanya veA rnavutluk'tan 1 maç; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5 .sırada olmamız gerekiyor.

'ONLARDAN ŞÜPHE ETMEYİN!'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. "Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz" diyen Montella, "Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya'daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.