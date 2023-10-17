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Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu Cumhuriyet'in 100. yılında kırmak için deprem bölgesi Hatay'da dalış yaptı. Ercümen,105 metre dünya rekorunu 106 metreyle kırarak yeni bir rekora daha imza attı.

DHA
Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı.

Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu.

Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı. Yayladağı'ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı. Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek.

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