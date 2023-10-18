Cumhurbaşkanlığı yat yarışında geri sayım

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla organize edilecek Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, 27-29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. İstanbul Valiliğinin iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü tarafından yapılacak organizasyon, dünyada iki kıta arasındaki tek yat yarışı özelliği taşıyor. Basın toplantısında konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu kupa, bir yarıştan daha çok şey ifade ediyor. Yabancı donanmaların demirlediği bu denizlerde bugün gençlerimiz yelken kullanıyor. Denizlerimizde sonsuza kadar bayrağımızın dalgalandığı nice 100 yıllara ulaşmayı diler, hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" dedi.