Deplasman yasağı kalktı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde deplasman tribünü yasağı kalktı. Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak derbi karşılaşmasında taraftarlarının tribünde yer alacağını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray- Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir" denildi.

'GELİYORUZ' PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda da "Ali Sami Yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z!" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Valiliği de RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.