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Haberler Spor Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Gençlerbirliği ile Altay kozlarını paylaşacak. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbilriği ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla son sıraya demir atan Altay, bugün zorlu 90 dakikada Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Zorlu mücadeleyi TRT Spor ve beIN MAX 1 canlı olarak ekranlara getiriyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetimindeki ilk maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Altay 5 puanla son sırada yer alırken, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 14 puanla Play-Off mücadelesi veriyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı ön libero Ceyhun Gülselam dışında eksik yok.

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