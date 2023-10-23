Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbilriği ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla son sıraya demir atan Altay, bugün zorlu 90 dakikada Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde İlker Yasin Avcı düdük çalacak.