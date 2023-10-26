Ege değirmeni

Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri henüz sezon başı olmasına rağmen alınan kötü sonuçların faturasını teknik heyetlere çıkardı. Ege'de teknik direktör değirmeni yine çalışırken, profesyonel liglerde mücadele eden 22 Ege ekibinden, 8'i teknik direktör değişimine gitti. Ekonomik kriz ile mücadele eden ve ligin dibine demir atan Altay'da yönetim kötü gidişatın faturasını Tuna Üzümcü'ye kesti. Siyahbeyazlı ekip, Üzümcü ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli Djilali Bahloul'u takımın başına getirdi. İlk haftalarda zirveye oynayan ancak sancılı bir sürecin içine giren Manisa FK ise geçtiğimiz gün Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırarak kan değişikliğe gitti.

LALECİ DİKİŞ TUTTURAMADI

2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni yönetimiyle baştan aşağıya kabuk değiştiren ve iddialı bir kadro kuran ancak istediği sonuçları alamayan Menemen FK'da Cenk Laleci dönemi geçtiğimiz gün sona erdi. Ekonomik olarak çalkantılı günler geçiren Fethiyespor ise Erhan Altın ile yolları ayırarak radikal bir kararla teknik koltuğa Taner Gülleri'yi oturttu. Ligin dibine demir atan bir diğer Ege ekibi Uşakspor ise kötü gidişata 'dur' demek için Nazım Gülay ile vedalaştı. Beyaz Grup'ta ise Bucaspor 1928 taraftar ile yaşadığı kavga sebebiyle Ahmet Yıldırım ile yolları ayırarak teknik değişim kararı verdi.

TÖRAYDIN'DAN ERKEN VEDA

3. Lig 4. Grup'ta ateş hattındaki Balıkesirspor da teknik direktör değirmenini çalıştırdı. Bal-Kes, Recep Çetin ile yolları ayırarak teknik direktörlüğe Mehmet Demirtaş'ı getirdi. Bergama Futbol Kulübü ise inişli-çıkışlı giden süreçte tecrübeli teknik direktör Özden Töraydın ile yolları ayırma yoluna gitti. Bergama temsilcisi teknik koltuğa Süleyman Varlık'ı oturtarak çıkışa geçmeyi planlıyor.