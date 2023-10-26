Manisa BŞB doludizgin

FIBA Europe Cup E Grubu'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, ikinci maçında İsveç temsilcisi Norrkoping'i ağırladı. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, yüksel şut isabet oranıyla 2 dakikada 10 sayılık farka ulaştı. Russell ve Terry'nin taşıdığı Manisa temsilcisi, ilk periyodu 27-10 önde bitirdi. İkinci periyotta genç oyuncularına da şans veren Manisa, kontrollü bir oyun sergiledi. İki ekibin de karşılıklı boş döndüğü hücumların ardından bir ara kapanan farkı tekrar açan ev sahibi devreye 41-23 önde girdi.

FARKI DAHA DA AÇTILAR

Üçüncü çeyrekte Luther ve Dorukhan'ın bulduğu sayılarla farkı daha da açan Manisa BBSK, farkı bir ara 25 sayıya kadar (54-29) çıkardı. Son periyoda 60-40 yeşil-beyazlıların üstünlüğüyle girildi. 4. çeyreğe de üst üste basketlerle başlayan ev sahibi, rakibinin hücumlardan boş dönmesiyle farkı açtı ve 2'de 2 yaptı. Manisa Bşb, üçüncü maçında 1 Kasım'da Porto'ya konuk olacak.