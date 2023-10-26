Süper Lig’de hakemler belli oldu

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en zorlu mücadelesi olarak geçmesi beklenen ve cumartesi oynanacak olan Ç.Rize-G.Saray maçını Kadir Sağlam yönetecek. Diğer hakemler şöyle: Yarın: 20.00: Hatay-Kayseri: S.Barış Saka, Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar, 28 Ekim Cumartesi: 16.00: Alanya-Sivas: Mert Güzenge, 19.00: Adana Demir-Konya: Turgut Doman, 29 Ekim Pazar: 16.00: Karagümrük- Trabzon: Ali Şansalan, 19.00: Antalya- Başakşehir: Ümit Öztürk, A.Gücü-Samsun: Cihan Aydın, Pendik-F. Bahçe: Abdulkadir Bitigen, 30 Ekim Pazartesi: 20.00: Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan.