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Haberler Spor Süper Lig’de hakemler belli oldu

Süper Lig’de hakemler belli oldu

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de hakemler belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en zorlu mücadelesi olarak geçmesi beklenen ve cumartesi oynanacak olan Ç.Rize-G.Saray maçını Kadir Sağlam yönetecek. Diğer hakemler şöyle: Yarın: 20.00: Hatay-Kayseri: S.Barış Saka, Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar, 28 Ekim Cumartesi: 16.00: Alanya-Sivas: Mert Güzenge, 19.00: Adana Demir-Konya: Turgut Doman, 29 Ekim Pazar: 16.00: Karagümrük- Trabzon: Ali Şansalan, 19.00: Antalya- Başakşehir: Ümit Öztürk, A.Gücü-Samsun: Cihan Aydın, Pendik-F. Bahçe: Abdulkadir Bitigen, 30 Ekim Pazartesi: 20.00: Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan.
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