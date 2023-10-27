Icardi Rize’de yok

BAYERN Münih karşısında ortaya koyduğu başarılı performansa rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da rota Süper Lig'e döndü. 10. hafta maçında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek. Bayern maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin de kritik maçta oynamayacağı öğrenildi. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra Bayern karşısında fedakarlık yaparak forma giyen Arjantinli yıldızın, sakatlığının artmaması ve iyileşmesi için Rize deplasmanında dinlendirileceği belirtildi. 30 yaşındaki golcünün yerine forvet hattında Barış Alper'in oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Hakim Ziyech'in ise Rize karşısında 11'de başlaması bekleniyor.