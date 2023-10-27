Timur’a otuz gün ceza geldi

PFDK, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Galatasaray Kulübü de aynı müsabakada Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 150 bin lira para cezası aldı.