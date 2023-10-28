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Haberler Spor Altekma Akademi takdir topluyor

Altekma Akademi takdir topluyor

Türk voleyboluna sporcu yetiştiren ve kendi gençleriyle başarılı olmak için mücadele eden Altekma’nın akademisinde hayat var

HABER MERKEZİ
Altekma Akademi takdir topluyor

Yetiştirdiği sporcularla hem Türk voleyboluna katkı sağlayan Altekma Spor Kulübü'nün 2 yıl önce kurduğu 'Altekma Akademi' takdir topluyor. Sporcuların bilişsel, fiziksel ve teknik gelişimleri için alanında uzman eğitmenlerle birebir çalışmalar yapan Akademi, İngilizce'den temel bilgisayar ve anatomiye kadar onlarca alanda da eğitim veriyor.

Akademilerini 'Voleybol için yapılmış en iyi yatırım" olarak özetleyen Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "ltyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularla anılmak en önemli hedefimiz" dedi.

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