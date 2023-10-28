Karaaslan tarihe geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da teknik direktörlük görevine Süleyman Gökhan Karaaslan getirildi. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Mustafa Denizli'nin de bir dönem yardımcılığını yapan Karaaslan, Güneydoğu ekibinde Kemal Kılıç'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 5 Haziran 1993 doğumlu Süleyman Gökhan Karaaslan, profesyonel liglerin en genç teknik direktörü unvanını elde etti. 30 yaşındaki teknik adam, daha önce Eskişehirspor, Ümraniyespor, Altay ve İran'ın Traktör Razi takımlarında çalıştı. İngiltere'de Arsenal ve Leicester City takımlarında staj yapan Karaaslan, uzun yıllar Mustafa Denizli'nin ekibinde görev yaptı.