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Haberler Spor Potada zor hafta

Potada zor hafta

İzmir temsilcilerini bu hafta zorlu karşılaşmalar bekliyor. Lige iyi başlayan Aliağa Petkimspor evinde TOFAŞ'ı konuk ederken yeni bir seri isteyen Pınar KSK ise Darüşşafaka deplasmanına çıkacak.

HABER MERKEZİ
Potada zor hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. Sezona evindeki galibiyetlerle iyi başlayan Aliağa Petkimspor, bugün TOFAŞ'ı konuk edecek. Zorlu mücadele Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, konuk ekip TOFAŞ ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 11. basamakta bulunuyor. İki ekip arasında geçen sezon bu salonda oynanan maçı Bursa temsilcisi 85-95 kazanmıştı.

KAF-KAF GURBETTE

Avrupa ve ligdeki farklı galibiyetlerle toparlanan Karşıyaka ise Darüşşafaka'ya konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 18.00'de Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki ekip de 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile aynı puanda bulunuyor.

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