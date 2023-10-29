Petkim tam gaz

Basketbol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Aliağa Petkimspor, sahasında Tofaş'ı da yenerek maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Maçın ilk yarısını 17 sayı farkla yenik kapatan Aliağa ekibi müthiş bir geri dönüşle uzatmada rakibini 107- 100 yenerek 5. maçında 4 galibiyete ulaştı. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-23 sonçlandı. İkinci periyotta 12 sayı atıp rakibine 28 sayı şansı tanıyan Aliağa Petkimspor, 17 sayı farkla geriye düşüp soyunma odasına 52-35 yenik girdi.

RAKİBİNİ YAKALADI

Üçüncü periyotta farkı kapatmaya başlayan ev sahibi skoru 75-69'A getirdi. Dördüncü periyotta rakibini yakalayıp ilk kez öne geçen İzmir ekibi, normal sürenin 93-93 bitmesine engel olamadı. Uzatma bölümünde Zoriks'le üst üste kritik 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor salondan 107-100 galip ayrıldı.