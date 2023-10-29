Yılmaz Vural’ın gözü Süper Lig’de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'yle anlaşan Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, yeni bir başarı hikayesi yazarak önce 1'inci Lig, ardından Süper Lig hedefine yürümek istediklerini söyledi. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörü unvanını elinde bulunduran 70 yaşındaki Yılmaz Vural, 32'nci takımına imza atarken ilk kez 2. Lig'de görev alacağını belirtti. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul'un kendisiyle çalışmayı çok istediğini, projelerini görünce teklifi geri çeviremediğini belirten Vural, "Burada yapılanmayı tamamlayıp adım adım Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Menemen basamakları adım adım çıkıp yeni bir başarı hikayesi yazacak" dedi.

"OYNATMAK ÇOK BAŞKA"

Vural, üst liglerde kulüplerin futbolu yeni bırakan ünlü futbolcuları direkt teknik adamlığa getirmesini de eleştirdi. "Oynamak başka oynatmak başka" diyen Vural, "Futbolu bırakır bırakmaz sırf ünlü diye oyunculara Süper Lig'de takım emanet ediliyor. Bunu yanlış buluyorum. Menemen'de tecrübeli teknik adamların farkını da ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.