Bu sene başka

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezona çok iyi başlayan Aliağa Petkimspor, 5 maçta 4'üncü galibiyetini 19 sayı geriden geldiği Tofaş maçında aldı. Son 3 sezonu sıkıntılı geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi, bu sezona harika bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı devirerek lige başlayan Petkim, ikinci yenilgisini ikinci haftada Bahçeşehir Koleji karşısında aldı. Daha sonra sırasıyla Galatasaray, Samsunspor ve son olarak Tofaş engelini aşan yeşil-beyazlılar, önceki sezonların aksine bu sezon zirveye oynayarak bambaşka bir performans sergiledi.

"ÖĞRENDİKÇE BÜYÜYORUZ"

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de "Çok inanılmaz bir oyuncu grubu var burada. Gerçekten birbirine bağlı, bizlere bağlı. Büyüdükçe öğreniyoruz, öğrendikçe büyüyoruz. Çok şükür, Aliağa'da basketbolu şu atmosfere getirdik. Sadece burayı Galatasaray, Beşiktaş, Efes maçlarında değil diğer maçlarda da atmosferi büyük halde gördük" ifadelerini kullanarak gelecek adına olumlu konuştu.