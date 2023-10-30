Ege ekipleri fırsat tepti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden üç Ege ekibi bu hafta aldıkları puan kayıplarıyla fırsat tepti. Bu grupta yer alan Karşıyaka, Efeler 09 SFK ve Turgutluspor, alt sıralardan gelen rakipleriyle puan farkını açma şansını kullanamadı. Geçen hafta Silifke Belediyespor'a deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenilen Kaf-Kaf, Alsancak Stadı'nda binlerce taraftarının önünde Elazığspor'la golsüz berabere kalırken puanını 16'ya çıkardı. Karşıyaka bu sezon ilk kez üst üste iki maçta galibiyete hasret kalırken, bay geçireceği hafta öncesinde liderlik koltuğundaki yerini de riske attı.

SONUÇLAR BATMAN'A YARADI

Puan cetvelinde 2. basamaktaki Efeler 09, Batman Petrolspor'a evinde 5-0'lık skorla boyun eğerken 15 puanda, 4. sıradaki Turgutluspor ise Bulvarspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 14 puanda kaldı. Egelilerin aldıkları olumsuz sonuçların ardından haftayı en karlı kapatan ekip Batman Petrolspor olurken puanını 14'e yükselterek üçüncü sıraya yükseldi ve zirvenin ensesine yapıştı.