Ege’nin iki yüzü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 hafta geride kalırken Ege ekipleri de üst sıralar ve alt sıralarda önemli mücadeleler veriyor. Son üç sezondur düşmeme mücadalesi veren Aliağa Petkim ve ligdeki ikinci senesini geçiren Manisa BŞB sezona fırtına gibi girip ilk dördün içerisinde yer aldı.

İki takım da 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 9 puan topladı. Aynı puana sahip Fenerbahçe 1., Manisa BŞB 2., Anadolu Efes 3. ve Petkimspor 4. sırayı aldı. Manisa ekibi Avrupa Kupası'nda da sezona ikide iki ile başlarken, oynadığı basketbolla da adından söz ettirdi. İzmir ekibi ise bu sezon gösterdiği performansla parmak ısıttırıyor.

KARŞIYAKA GURBETTE GÜLEMİYOR

Özellikle sahasında önemli takımları mağlup eden Aliağa da hedef sezon sonu da ilk dördün içinde olmak. Sezona istediği gibi başlayamayan Pınar Karşıyaka ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 7 puanla Play-Off hattının dışında kaldı. Deplasmanda henüz kazanamayan KSK, önümüzdeki haftalarda seri yakalayarak ilk sekiz yarışına dahil olmak istiyor. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan ligin yeni takımı Çağdaş Bodrum ise 6 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. İyi oynamasına rağmen sonuca gidemeyen ekip, bir an önce toparlanarak çıkışa geçmenin peşinde. Galibiyeti bulunmayan tek takım olan ve ligin dibine demir atan Merkezefendi Belediye'de ise teknik heyet çözüm arayışında. İddialı bir takım kuran Denizli ekibi kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.