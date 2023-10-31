Zehra en doğru jokeri seçti

ATV'NİN ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta 29 Ekim özel bölümüyle ekranlara gelirken yarışmacı koltuğunda 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül oturdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş'in yarıştığı an ise geceye damga vurdu.

8. soruda Güneş'in karşısına, "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu çıktı. Ünlü voleybolcu soruda telefon joker hakkını kullanmak istedi.

Telefonun diğer ucunda o maçta F.Bahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel vardı. Volkan Demirel "Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 penaltı kurtarmıştır" cevabını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu. Zehra Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi ve elde ettiği geliri Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için bağışlayacağı bildirildi.

TAHA'YA NAİM SORUSU

MİLLİ güreşçi Taha Akgül, yarışmada heyecan dolu anlarda birbirinden zorlu sorular karşısında yoğun mücadele verdi. Taha Akgül, ikinci barajı geçmesinin ardından efsane sporcu Naim Süleymanoğlu sorusuyla karşı karşıya kaldı. Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırdığı soruldu ve Akgül "190 kilo" ile doğru yanıtı verdi. Taha Akgül, "Çok büyük başarıları olan bir efsaneydi. Tarihi rekorlar kırdı. Her girdiği şampiyonada rekorlar kırdı" diyerek efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu andı. Akgül, yarışmada 300.000 TL kazandı. Taha Akgül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışladı.