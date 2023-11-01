4 büyükler hastanesi

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, 4 büyükler olarak tabir edilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sakatlıklardan dolayı adeta revire döndü. Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu sakatlanırken, Beşiktaş'ta 9, Trabzon'da 4 ve Galatasaray'da ise 2 isim tedavi görüyor. Fenerbahçe'de son oynanan Pendikspor maçına Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve sakatlığı nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Lincoln forma giyemezken, bu isimlere bir de Fred, Samet ile Becao eklendi.

Özellikle kasığından sakatlanan Fred'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü. Ligde zor günler geçiren ve oynatacak oyuncu bulmakta zorlanan Beşiktaş'ta ise Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Omar Colley, Amartey, Arthur Masuaku ve Ghezzal sakatlanırken, Aboubakar ile Rosier ise hastalık kabusuyla uğraşıyor.

YILMAZ'IN ELİ KOLU BAĞLI

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın eli kolu bağlı durumda. Genç teknik adam altyapı oyuncularına sarıldı. Trabzonspor'da; Joaquin Fernandez, Mahmoud Trezeguet, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın tedavilerine devam ediliyor. Galatasaray'da ise yeni transferlerden Tanguy Ndombele idmanlarda yer almazken, takımın yıldız ismi Mauro Icardi de iğneyle oynuyor.

İĞNEYLE OYNUYOR

Galatasaray'da Mauro Icardi, bileğindeki sakatlığa rağmen fedekarlık örneği göstererek forma giyiyor. Beşiktaş ile oynanan derbide aldığı darbe sonrası sakatlanan Arjantinli forvet, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıktı.