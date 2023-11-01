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Haberler Spor Altınordu’da kaptan kulübede

Altınordu’da kaptan kulübede

HABER MERKEZİ
Altınordu’da kaptan kulübede
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak çıkışa geçen Altınordu'da kaptan Arif Morkaya, son 5 maçta yedek kulübesini mesken tuttu. Geçmişte iki şampiyonluk yaşadığı İzmir ekibine 6 yıl sonra dönen tecrübeli ön libero, ilk 5 haftada ilk 11'de yer aldıktan sonra kızağa çekildi. Son olarak Bucaspor 1928'le oynanan derbide 11'de şans bulan Arif, daha sonra Adıyaman FK (D), Serik Belediyespor, Kırşehir FK (D), Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor (D) müsabakalarında kulübede görev bekledi. Altınordu'nun kadrosundaki en yaşlı oyuncu olan 34 yaşındaki futbolcu, toplam 358 dakika oyunda kaldı. Arif'in yokluğunda kaptanlık bandını gençlerden Metehan takıyor.
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