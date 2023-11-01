Arkas seri istiyor

ARKAS Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda 32'li final turu rövanş maçında Hırvatistan'dan Mursa'yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bugün adını 16'lı final turuna yazdırmak için sahaya çıkacak. Deplasmandaki maçı kazandıktan sonra ligde de Cizre Belediyespor karşısında ilk galibiyetini alan İzmir ekibi, hem yeni bir galibiyet serisi yakalamak, hem de turu geçmek istiyor. Müsabakada hakem olarak Azerbaycan'dan Eldar Aliyev ile Arzu Uzatöz görev yapacak. Bu eşleşmenin galibi bir üst turda CEV Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelen takımla karşılaşacak. Avrupa kupalarında 125. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 124 maçta 63 galibiyet ile 61 yenilgi yaşadı.