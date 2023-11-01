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Haberler Spor Balıkesirspor’da operasyon zamanı

Balıkesirspor’da operasyon zamanı

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor’da operasyon zamanı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik heyetteki kan değişikliğine rağmen 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Balıkesirspor'da kadroda operasyon yapıldı. Kırmızı- beyazlılarda 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Balıkesirspor yönetimi, "Profesyonel futbolcularımızdan Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.
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