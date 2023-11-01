Başkan Yeşil’den Aka’ya destek

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da yaşanan puan kayıpları sonrası taraftarların sırt çevirmeye başladığı teknik direktör Ersin Aka'ya Başkan Azat Yeşil'den destek geldi. Son haftalarda önemli fırsatlar kaçırdıklarının altını çizen Yeşil, "Hocamız ile telefonda görüştük. 2 günlük iznin ardından takım toplanınca yüz yüze de görüşeceğiz.

Eksiklerimizin giderilmesini isteyeceğiz. Biz kişilerin ve grupların isteği üzerine hareket etmeyeceğiz. Yönetim kurulumuzda alınan kararlar uygulanır. Eleştiriler takımın motivasyonunu bozuyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gündemimizde hoca değişikliği ile ilgili bir şey yok. Devre arasında ortaya sahaya 2-3 transferi yapıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu