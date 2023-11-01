  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Başkan Yeşil’den Aka’ya destek

Başkan Yeşil’den Aka’ya destek

HABER MERKEZİ
Başkan Yeşil’den Aka’ya destek

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da yaşanan puan kayıpları sonrası taraftarların sırt çevirmeye başladığı teknik direktör Ersin Aka'ya Başkan Azat Yeşil'den destek geldi. Son haftalarda önemli fırsatlar kaçırdıklarının altını çizen Yeşil, "Hocamız ile telefonda görüştük. 2 günlük iznin ardından takım toplanınca yüz yüze de görüşeceğiz.

Eksiklerimizin giderilmesini isteyeceğiz. Biz kişilerin ve grupların isteği üzerine hareket etmeyeceğiz. Yönetim kurulumuzda alınan kararlar uygulanır. Eleştiriler takımın motivasyonunu bozuyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gündemimizde hoca değişikliği ile ilgili bir şey yok. Devre arasında ortaya sahaya 2-3 transferi yapıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA