Buca’nın yenileri ilk 11’e giremedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de yeni transferlerin birçoğu yedek kulübesinde kaldı. İzmir ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Korcan Çelikay, Yasin Öztekin, Mehmet Sak, Sadi Karaduman ve Koray Altınay 10 haftada ilk 11'e girmekte zorlanırken, sadece Doğan Can Otman ve Sefa Yılmaz formayı kaptı. Deneyimli kaleci Korcan henüz forma şansı bulamazken, forvet Yasin ve sol bek Mehmet 4'er, stoper Sadi 1, orta saha Koray ise sadece 2 maça ilk 11'de başladı. Stoper Doğan Can 8, forvet Sefa ise 7 mücadeleye ilk 11'de başlayarak yeniler arasında en fazla süre alan futbolcular oldu.