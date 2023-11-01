Ege Avrupa mesaisinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, bugün Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'la İzmir'de karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grupta ilk maçını kayıpsız geçen ve averajla lider durumda bulunan yeşil-kırmızılı ekipte Errick McCollum'un sakatlığı bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında SIG Strasbourg, bugün Fransa'da Belçika ekibi Filou Oostende'yi ağırlayacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında geride kalan 256 müsabakada 136 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda 20 bin 377 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 836 sayı gördü.

NAMAĞLUP DÖNMEK İSTİYOR

FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanarak lider durumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise zirveyi paylaştığı Porto'ya koltuğun tek sahibi olma hedefiyle konuk olacak. Dragao Arena'da oynanacak karşılaşma 18.30'da başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Manisa ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında ise elemeler ve grup aşamasında 4'te 4 yaptı. Manisa, eleme etabında aynı grupta yer aldığı Porto'yu evinde 80-70 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşilbeyazlılarda tek eksik sezonu büyük oranda kapatan Roberson forma giyemeyecek.