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Manisa FK turladı

Siyah-beyazlı Ege temsilcisi, 3. Lig ekibi Pazarspor’u evinde rahat geçerek adını üst tura yazdırdı. Manisa, Özköylü ile ilk galibyietini aldı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa FK turladı

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden ancak evinde Çorum FK ile de berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Siyah-beyazlılar, kupada 3. tur maçında konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Manisa FK'nın gollerini 18 ve 30. dakikalarda Muhammet Enes Kiprit, 78'de Domgjonas kaydetti. Ege temsilcisi bu sonuçla yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde ilk galibiyetini almış oldu. Özköylü bu karşılaşmada ligdeki ilk maçında şans vermediği oyuncuları da görme fırsatı buldu. Galibiyetle morallenen Manisa, Pazar günü konuk olacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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