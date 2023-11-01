Merkezefendi Basket’te iki ayrılık gerçekleşti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te 2 isimle yollar ayrılırken, henüz isimleri açıklanmayan biri yabancı 2 transfer gerçekleşti. Haftalık olağan toplantısını yapan yeşil-siyahlı yönetim, Görkem Doğan ve Justin Robinson'un biletini kesti. Ayrılan 2 ismin yerine biri yabancı olmak üzere 2 transfer gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Görkem Doğan bu sezon 1 dakika 13 saniye süre almıştı. Justin Robinson ise 2 maçta 1 saat 2 dakika süre alırken, 15 sayı kaydetti