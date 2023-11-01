Nazilli’de galibiyet hesapları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu Esenler Erok'u da gözüne kestirdi. 1461 Trabzon deplasmanından zaferle dönen siyah-beyazlılar ligde şampiyonluk iddiası bulunan İstanbul temsilcisini sahasında ağırlayacağı müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu maçta Trabzon'da uyguladığı stratejiyi sahaya yansıtmayı planlayan Yavuzyiğitoğlu'nun galibiyet şifresinin "sabırlı oyun" olduğu ifade edildi. Kaliteli isimlere sahip olan rakibini sahasında kabul etmeyi planlayan Naz Naz, geçiş hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak. Öğrencilerinden, takım oyunundan taviz vermemesini isteyen Yavuzyiğitoğlu, taraftarın da desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyor.