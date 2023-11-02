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Manisa FK gün sayıyor

HABER MERKEZİ
Manisa FK gün sayıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, iç saha maçlarını gelecek aydan itibaren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi bir süredir bakım ve onarım çalışmaları süren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Aktan, Mümin Özkasap Stadı'ndan Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, "Sağ olsun bakanlığımız burada hızlı bir çalışma yürütüyor. Müteahhit firma ve bakanlığımızla görüşüp süreci takip ediyoruz. Ufak tefek işler kaldı. Onları da en kısa sürede toparlayıp, 19 Mayıs Stadı'na geçip, şehrin merkezinde Manisalılara güzel bir ambiyansla maçlar seyrettirmek istiyoruz" dedi. Ligde kötü günler geçiren Manisa ekibi kupada Pazarspor'u 3-0 yenerek pazar günkü Bodrum sınavı öncesi moral buldu.
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