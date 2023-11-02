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Haberler Spor Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Süper Lig'de bu haftanın maçları, tüm futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 11. haftaya girilirken lider Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak. 2 puan farkla 2. sırada yer alan Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de 11. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de rekabet kızışırken, bu senenin formda olan ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta zorlu maçlara çıkacak. İşte Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu tablosu.

GALATASARAY, KASIMPAŞA'YI AĞIRLAYACAK

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek maçla açılacak.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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