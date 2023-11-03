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Efeler’in gücü yetmedi

Ligde şok Batman Petrol mağlubiyetiyle sarsılan yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası’nda da Gaziantep FK’ya farklı yenildi

HABER MERKEZİ
Efeler’in gücü yetmedi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya konuk oldu. Ligde Batman Petrolspor karşısında evinde aldığı 5-0'lık şok mağlubiyetle sarsılan Aydın ekibi, kupada da umduğunu bulamadı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4'üncü dakikada İlker'in düşürülmesiyle penaltı kazandı.45'te Ömürcan'ın ortasında İlker şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda Gaziantep'in baskılı oyunu devam etti. 58'inci dakikada Maxim'in şık pasında topla buluşan Denis Dragus, rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. 63'te gelişen Efeler atağında savunmadan seken top, ceza sahası içinde Soner'in önünde kaldı. Ancak Soner'in şutu üstten auta gitti. 77'de oyuna sonradan giren Riascos'un golü skoru tayin etti ve Efeler, 4-0'lık sonuçla kupaya veda etti.
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