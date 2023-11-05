Arkas seri peşinde

Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra evinde Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanışan 4 puanlı 8'inci sıradaki Arkas Spor bugün 4 maçta 1 galibiyetle 3 puanı bulunan 11'inci sıradaki Akkuş Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Üst üste 3'üncü maçımızı da seyircimiz önünde oynuyoruz. Tüm voleybol severleri desteğe salona davet ediyoruz" dedi. Öte yandan takımdan ayrılan Mirza Lagumdzija, Halkbank'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.