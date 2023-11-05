Kadıköy’de fırtına

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. 10. dakikada Visca'nın topla birlikte kat ederek son çizgiye inmeden yaptığı ortasına iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 43'te Zajc'ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 46'da Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına doğru açıldı. Ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berat'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 47'de Samet'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ani atağa çıkan Trabzonspor'da Visca pasını Abdülkadir'e verdi. Bu oyuncunun çevirdiği topta Pepe farkı üe çıkardı: 0-3. 59'da Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 61'de Tadic'in penaltı vuruşunda meşin filelerle buluştu: 1-3.

PENALTI VAR UYARISIYLA TEKRAR EDİLDİ

78'de İsmail'in Trezeguet'ye yaptığı faul sonrasında hakem Zorbay Küçük, ikinci sarı kartını göstererek İsmail'i oyun dışında bıraktı. 86'da Crespo, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 87'de Tadic'in penaltı vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrası penaltıyı tekrarlattı. 90'da Tadic'in penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3. 90+5'te Trezeguet, pres sonucunda Mert'ten topu kaptı ve pasını Enis'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, golü iptal etti. Karşılaşma deplasman ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

26 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

SÜPER Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu. Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

MÜTHİŞ SERİ BİTTİ LİDERLİK DE GİTTİ

FENERBAHÇE, Trabzon'a 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Sezona 10 lig maçında 10 galibiyet alarak başlayan ve Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç rekoru'nun sahibi olan sarılacivertlilerin 19 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kanarya UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçın tamamında galibiyet elde etmişti.

MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM

TRABZONSPOR, Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medyadan olay bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımda "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" ifadeleri kullanıldı.

MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

FENERBAHÇE taraftarı, Trabzonspor maçına özel koreografi hazırladı. Spor Toto Tribünü'ndeki taraftarlar kartonlarla Türkiye haritası yaparken, 'Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri' pankartı açıldı. Ardından 'İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay Ağır Makineli Tüfek Bölüğünde İdiler' ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretinde anı defterine yazdıklarının yer aldığı koreografi sergilerken, Atatürk'ün kasketli silueti resmedildi. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart sergilendi. Kuzey Tribünü'nde ise üzerinde Atatürk'ün resminin de bulunduğu dev Türk bayrağı açıldı.