Leyla Ceylan’ın can güvenliği yok! Evinin önünde protesto

Yeni Asır'ın VAR hakemi Hakan Ceylan'a eşi Leyla Ceylan'ın boşanma davası açmasının ardından ortaya attığı iddialar Türk futboluna damga vurdu. Özellikle hakem dünyasında bomba etkisi yaratan açıklamalar sonrası şok bir protesto gerçekleşti.

Önceki akşam İzmir'de yaşayan Hakan Ceylan'ın evine giden 100'e yakın Fenerbahçe taraftarı Hakan Ceylan'ın aleyhine meşaleler yakıp sloganlar atarak 'Yenge sonuna kadar seninleyiz" sözleriyle Leyla Ceylan'a destek oldu.

Pencereye çıkan genç kadın, 'Oğlum uyuyor, lütfen susun' diye tepki gösterince taraftarlar marşlar ve sloganlar eşliğinde dağıldı.

"İzmirli hakem çetesi var"

SAVCILIĞA BAŞVURACAKLAR

Türkiye'de gündem olan ve futbol dünyasındaki bazı kirli bağlantıları ve ilişkilerin bulunduğu iddiaları ortaya atan Leyla Ceylan'ın avukatı Didem Özkardeş ise "Müvekkilimin can güvenliğinin tehlikeli olabileceği şüphesi içindeyim. Oğlu ile birlikte yaşadığı evde korkuyor. Leyla Ceylan'ın bu soruşturmalar ve incelemeler bitene kadar can güvenliğinin sağlanması için Savcılığa başvurma kararı aldık. Boşanma aşamasında olan eşi Hakan Ceylan bile gece müvekkilimi arayarak, 'Orada can güvenliğiniz yok' demiş. Ceylan da kendisine teşekkür edip kapatmıştır" diye konuştu.