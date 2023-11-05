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Haberler Spor Maraton heyecanı

Maraton heyecanı

HABER MERKEZİ
Maraton heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirilecek. Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verilecek. Yarış, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.
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