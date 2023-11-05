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Muslera bilmecesi

Kasımpaşa maçında sakatlanan eldivende kırık çıkmadı ama dönüş tarihi net değil

HABER MERKEZİ
Muslera bilmecesi

Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı da yenerek üst üste 10 galibiyete ulaşan Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Uruguaylı file bekçisi maçın ikinci yarısında sakatlanarak yerini Günay'a bırakırken, dün MR sonuçları belli oldu. Kulüp, Muslera ile ilgili eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini bildirdi. Eklem çıkığının saha içerisinde oturtulduğu belirtilen oyuncunun sahalara dönüş tarihi ise netlik kazanmadı.

TEDAVİSİ 4 HAFTA SÜREBİLİR

Bazı görüşlere göre Muslera'nın sahalara dönüşünün 4 haftayı bulabileceği belirtilirken, bazıları ise Uruguaylı için 2 haftalık bir tedavinin yeterli olacağı görüşünde birleşiyor. 37 yaşındaki file bekçisinin Icardi'nin sakatlığında da olduğu gibi iğne ile de maçlara çıkmasının da mümkün olduğu söyleniyor.

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