Maratonda Kenya farkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 45'inci İstanbul Maratonu sona erdi. 42 kilometrelik zorlu parkurda erkekler ve kadınlarda ilk 3'e Kenyalı atletler damgasını vurdu. Erkeklerde birinciliği Kenyalı atlet Panuel Mkungo 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesi ile tamamladı. İkinciliği aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang, 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle, 3.'lüğü ise yine aynı ülkeden James Kiplagat 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle elde etti. Kadınlarda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesi ile kürsünün zirvesinde yer aldı. Cheptoo'nun ardından aynı ülkeden,ikinciliği Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik derecesiyle, üçüncülüğü ise Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniyelik derecesiyle kazandı.