‘Şikayet için belgeler hazırlıyoruz’

Pazar günü Fenerbahçe Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda Yeni Asır'ın haberlerini referans gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün de hakemlerle ilgili skandal haberleri yapan arkadaşımızı arayıp, konuya ilişkin özel değerlendirmelerde bulundu. Eşi VAR hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan'ın özel hayatıyla hiç ilgilenmediklerini belirten Başkan Koç, "Türk futbolunda bomba etkisi yaratan iddiaların ortaya atılması nedeni ile bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

'SİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Ses getiren haberi nedeniyle Yeni Asır'ı tebrik ettiğini belirten Koç, "Temiz futbol için başarılı bir araştırma haberine imza atan gazetenizin günlerdir yayınladığı bomba iddiaların hepsi niçin araştırılmıyor, bilmiyorum. Neden TFF bir komisyon kurarak bu bayanı davet edip bilgi istemez anlamıyorum. Her bir iddia Türk futbolundaki şeffaflığı öne çıkartacak iddialar. Bu artık sadece boşanma kapsamına giren bir dava değil, tüm Türkiye'yi ve Türk futbolunu ilgilendiren bir dava konusu haline gelmiştir' ifadelerini kullandı.

'BAŞLI BAŞINA SKANDAL'

Başkan Ali Koç açıklamalarında, "Fenerbahçe kulübü yönetimi olarak her sözümüzün arkasında hep durduk, durmaya devam edeceğiz. Bu iddialar öyle es geçilecek gibi değil. Tarihi geçmiş rapor alma konusundaki iddia ise başlı başına bir skandal. 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikayet için tüm belge ve evraklarımız hazır. Hukuk servisimiz Yeni Asır Gazetesi'nde çıkan haberlerin kupürleriyle birlikte gerekli belgeleri hazırlayıp ihbar başvurusu yapacak' ifadelerini kullandı.