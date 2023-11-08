Federasyon düğmeye bastı

VAR hakemi Hakan Ceylan'a kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Leyla Ceylan'ın Yeni Asır'da ilk kez gündeme gelen açıklamaları Türkiye'de bomba etkisi yaratmıştı. Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Büyükekşi, iddialar ile ilgili iki gün sonra yazılı bir açıklama yapacağını duyurdu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Büyükekşi, "Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bu konuların başında hakem atamaları geliyor. Bu konuda devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır" diye konuştu.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

Büyükekşi, "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız. Diğer taraftan, hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağından şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükekşi, 104 hakem ve gözlemci ile oluşan anketleri belirli zaman dilimlerinde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklayıp, "Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor" dedi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN İNCİLER

Oluşturulan Futbol Akademi'sinde 220 tane hoca eğitim görüyor.

1. Lig'e de önümüzdeki yıl akademi sorunluluğu getireceğiz. Hedefimiz Avrupa standartlarında 40 tane akademi kurabilmek.

Kurduğumuz hakem akademileri ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştireceğiz. Hakem havuzumuzu genişleteceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Futbol gelişim projesi iş birliği protokolünü imzaladık. Böylece toplamda 6-13 yaş arası 200 bin çocuğumuza ulaşmış olacağız.

Spor liselerinin içinde futbol bölümü açılması için çalışıyoruz.

Euro 2032'yi düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız"

"EURO 2024'TE EFSANELER YAZACAĞIZ"

2 Aralık'ta Hamburg'da 2024 Avrupa Şampiyonası için grup kuralarının çekileceğini ve bu durumdan dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten TFF Başkanı, "Tüm bu süreçlerin sonunda, 21 yıl önce çıktığımız Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz. Burada şunu da söylemek isterim; Hırvatistan ve Letonya maçlarının kazanılmasında teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın önemli bir rolü oldu. Kısa sürede

millilerimizle yakın bir bağ kurdu. Avrupa'nın en genç milli takımı olan takımıyız. Bunun yanı sıra çok yetenekli ve taşıdıkları milli formanın değerini bilen futbolcularımız var. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanmaya odaklı bir teknik direktörümüz var. Milli takımımızın EURO 2024'te efsaneler yazarak her maça damga vuracağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayıp dönecekler" ifadelerini kullandı.