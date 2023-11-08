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Haberler Spor Horozkent farkı

Horozkent farkı

SEBAHATTİN ALP
Horozkent farkı
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Denizli temsilcisi Horozkentspor galibiyetle tanıştı. Yeşil-siyahlılar, 2. hafta maçında sahasında Giresun Sanayispor'u 5-0 yenerek ilk üç puanını farklı galibiyetle aldı. Akkonak Stadı'ndaki karşılaşmada, Denizli ekibinin gollerini Andreevska (2), Lidiane, Özlem ve Elif Duru kaydederken şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. İlk maçta Telsizspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Horozkent, geçen sezon final maçını kaybederek Süper Lig'in eşiğinden dönmüştü. Yeşil-siyahlılar, ligin 3. haftasında deplasmanda Bağcılar Evrenspor ile karşı karşıya gelecek.
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