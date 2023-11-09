Tire galibiyeti unuttu: 1-1

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Tire FK galibiyeti unuttu. İzmirspor'u 2-1, Bilecik 1969 Spor'u 2-0 ile geçip, deplasmanda Belediye Bolvadin Termalspor'a 2-1 yenilen Tire FK, hafta içi mesaisinde evinde ağırladığı Manisa 1965 Spor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, taraftarını üzdü. 3. dakikada Erdi'nin kafa şutu üst direkten döndü. 19'da Bilal'in kafasında topu kaleci Mert son anda kornere çeldi. 36'da Recep'in kafa vuruşu çok az farkla auta çıktı. 41'de Onur'un pasıyla buluşan Murat yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 70'te Tugay kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Penaltı pozisyonunun içinde olan Mustafa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81'de Oğuzhan'ın caza alanında düşürülmesinden kaynaklanan penaltı atışında Timur maçın sonucu belirledi: 1-1.