Ziraat Bankası’ndan fileye büyük destek

Ziraat Bankası, Türk sporuna verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. 160 yıldır finans sektörünün yanı sıra kültüre, sanata, eğitime ve Türk sporuna kesintisiz destek veren Ziraat Bankası Türk sporuna verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek TVF Başkent Voleybol Salonu'nun 10 yıllık isim sponsoru oldu. Sponsorluk imza töreni İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde Ziraat Bankası ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası "Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın sorumluluğuyla Türk Sporunun gelişmesi için de destek vermeye devam ediyor.

10 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

BU desteklerimizin en güzel örnekleri olarak 15 yıldır sponsoru olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası ile 1981 yılından bu yana voleybol branşında mücadele eden Ziraat Bankası Spor Kulübümüzü verebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası ile Türkiye'nin dört bir yanından takımları bir araya getiriyor, Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak da son 10 yılda 1500'den fazla gencimizi sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de Türk Sporuna desteklerimize bir yenisini daha ekleyerek Ankara'daki Voleybol Salonuna 10 yıl süreyle isim sponsoru oluyoruz. Nice başarılara imza attığımız bu salon, bundan böyle 10 yıl süreyle "TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu" olarak isimlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak Türk sporuna verdiğimiz desteklere bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

ZİRAAT AİLESİNE TEŞEKKÜR

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "Türk voleyboluna şu ana kadar birçok önemli sporcu yetiştiren Ziraat Bankası'nın voleybola sağladığı katkı ve destek Türk voleybolunun ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale gelmesine imkan sunmuştur. Sizlerin huzurunuzda başta Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olmak üzere tüm Ziraat Bankası ailesine Türk voleyboluna sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, atılan bu imzaların Türk voleybolu için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.