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Aliağa Futbol gurbette kral

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol gurbette kral
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirveye kurulan Aliağa FK, bu sezon deplasmanda hiç puan kaybetmedi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 23 puanla zirvede konumlanan sarı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 4 dış saha maçından da galibiyet ile ayrıldı. Galibiyet serisine Edirnespor ile başlayan Aliağa, sonra Karabük'ü, ardından 52 Orduspor FK'yı ve son olarak Hopaspor'u deplasmanda mağlup ederek 12 puanı hanesine yazdırdı. Taraftarı önünde oynadığı maçlardan 4 puan kaybeden İzmir temsilcisi, gurbette oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Bu hafta dış sahada Tarsus İY ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, bu serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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