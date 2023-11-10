Ayvalık Gelişim Spor fırtına gibi

TVF Türkiye İkinci Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve puan cetvelinde 3. sırada bulunan Aydeniz Et Ayvalık Gelişim Spor, ligin güçlü ekiplerinden Yeşil Bayramiç'i 3-1 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Ayvalık Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk seti kazanarak 1-0 öne geçen Aydeniz Et Ayvalık Gelişim Spor, ikinci sette istediği oyunu sergileyemeyip rakibinin 1-1'lik eşitliği sağlamasına rağmen, üçüncü ve dördüncü setlerde skorda üstünlüğü elde etmesini bildi. Antrenör Kaan Togar, Ayvalık'ı en iyi şekilde temsil ederek hedeflerinin Play-Off grubuna yükselmek olduğunu belirtti.