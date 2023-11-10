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Haberler Spor Ayvalık Gelişim Spor fırtına gibi

Ayvalık Gelişim Spor fırtına gibi

SUAT SALGIN
Ayvalık Gelişim Spor fırtına gibi
TVF Türkiye İkinci Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve puan cetvelinde 3. sırada bulunan Aydeniz Et Ayvalık Gelişim Spor, ligin güçlü ekiplerinden Yeşil Bayramiç'i 3-1 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Ayvalık Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk seti kazanarak 1-0 öne geçen Aydeniz Et Ayvalık Gelişim Spor, ikinci sette istediği oyunu sergileyemeyip rakibinin 1-1'lik eşitliği sağlamasına rağmen, üçüncü ve dördüncü setlerde skorda üstünlüğü elde etmesini bildi. Antrenör Kaan Togar, Ayvalık'ı en iyi şekilde temsil ederek hedeflerinin Play-Off grubuna yükselmek olduğunu belirtti.
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